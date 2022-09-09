Hafızlık yarışması bölge şampiyonu Düzce’den

DÜZCE (İHA) – Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, Kur’an kurslarına katılımı arttırmak, hafızlık eğitimini teşvik etmek ve öğrencileri motive etmek amacıyla Kur’an Kurslarında okuyan öğrenciler arasında “Hafızlık Yarışması Bölge Finali" gerçekleştirildi. Bölge şampiyonu Düzce’den çıktı.

Balıkesir İl Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen yarışma, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 12 ilin öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav komisyonunun değerlendirmeleri sonucunda Düzce il birincisi olarak yarışmaya katılan Düzce 15 Temmuz Şehitleri Kız Kur’an Kursu öğrencisi Nuran Erva Yüksel bölge birincisi oldu. 21 Eylül 2022 tarihinde Adana’da yapılacak olan Türkiye Finaline katılmaya hak kazanan Yüksel, Düzce’nin gururu oldu. Yarışma sonrasında Müftü Vekili Hasan İzmirli ile Müftü Yardımcısı Derya Topalcık bölge birincisi seçilen 15 Temmuz Şehitleri Kız Kur’an Kursu öğrencisi Nuran Erva Yüksel’i, hafızlık eğitimine katkı sağlayan hocalarını ve velisini tebrik etti. Yarışmada dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.