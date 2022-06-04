banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Görevden almalar ve Atamalar Resmi Gazete’de
Özel Çocuklar mest etti
Özel Çocuklar mest etti
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Ukraynalı Energoatom, Moldova’ya elektrik tedarik edecek
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mart’ta azaldı

Hacı adaylarına eğitim

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü, kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik hac hazırlık seminerlerine başladı.

DÜZCE 04.06.2022, 10:52
Hacı adaylarına eğitim

DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü, kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik hac hazırlık seminerlerine başladı.

Korona virüs salgını sebebi ile 2 yıldır gidilemeyen kutsal topraklara, pandeminin ardından ilk defa gidilecek. Türkiye’ye ayrılan kontenjanın belirlenmesinin ardından Düzce’de de kutsal topraklara gidecekler için hac hazırlık seminerleri başlatıldı. Bu çerçevede 2022 yılında hacca gideceklere yönelik Düzce Müftülüğü konferans salonunda hacılık ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Kutsal topraklarda yapılması gerekenler ile ilgilide bilgi verilen hacı adaylarına, Hacca hazırlık konularında da bilgiler verildi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu