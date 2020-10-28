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Güzeldere Şelalesi yolunda çalışmalar devam ediyor
DÜZCE’NİN ÖNEMLİ TURİZM GÜZERGAHLARINDAN BİRİSİ OLAN GÜZELDERE ŞELALESİ’NİN ALTERNATİF YOLUNDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR.
DÜZCE 28.10.2020, 11:02
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin önemli turizm güzergahlarından birisi olan Güzeldere Şelalesi’nin alternatif yolunda çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Düzce’nin önemli turizm değerlerinden birisi olarak görülen ve Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yer alan Güzeldere Şelalesi’ne Düzce İl özel idaresi tarafından alternatif yol yapılıyor. Toptepe ile Güzeldere Şelalesi arasında daha önce orman köylüleri tarafından kullanılan ve dar olan yol güzergahı üzerinde il özel idaresi ekiplerince yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Alternatif yol olarak görülen ve şelaleye daha yakın olan yol üzerinde çalışmaların hava şartlarına göre devam edeceği belirtilirken, yolun önümüzdeki yıl asfaltlanarak hizmete alınması planlanıyor.
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