Güreşçilerin müsabakaları nefes kesti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaştan insanın spor yapmaya özendirilmesi yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "Amatör Spor Haftası" etkinliklerinde Düzce Belediye Güreş Salonunda gerçekleştirilen serbest stil güreş müsabakalarında 68 güreşçi kıyasıya mücadele etti.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü Amatör Spor Haftası etkinlikleri dahilinde güreş müsabakası düzenledi. Düzce Belediyesi Güreş Salonunda serbest stil kategorisinde gerçekleştirilen müsabakalara 11 sıklette 68 sporcu katıldı.

Amatör Spor Haftası Güreş Müsabakalarında 30 kilodan 80 kiloya kadar 11 sıklette yapılan mücadelelerin ardından sporculara madalyaları Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi ve antrenörler tarafından takdim edildi.