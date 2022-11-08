DÜZCE(İHA) – Düzce’de kurumlar arası işbirliği ile Günümüzde Gençlik Sempozyumu düzenlendi. Gençlere; “Öğütle, nasihatle değil davranışlarımızla örnek olalım” denildi.

Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Müftülük iş birliği ile düzenlenen Günümüzde Gençlik Sempozyumunda gençlerin gelişimi ve karşılaşabileceği problemlerin çözüm yolları anlatıldı.

Düzce Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda başlayan sempozyumu Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Faruk Bayraktar, gençlik döneminin insan hayatının önemli evrelerinden bir tanesi olduğunu, gençliği; 12 yaşından 25-30 yaşına kadar süren, biyolojik, psikolojik, zihni ve sosyal açıdan bir gelişme ve olgunlaşmanın yer aldığı hayata hazırlık çağı olarak ifade etti. Kur’an-ı Kerim’deki Araf Suresi’nin “Ben size öğüt verdim, fakat siz öğüt verenleri sevmezsiniz” ayetini hatırlatan Bayraktar, “Uygun olan gençlere sözden ve uzun öğütten ziyade davranışla güzel örnek olmak, doğru olanı hatırlatmaktır. Öte yandan günümüzde bazı gençlerin deizme, ateizme kaydıkları, bazı kötü alışkanlıklar edindikleri, bu arada kültür ve ahlaki değerlerimizden biraz uzaklaştıkları bir gerçek olsa da; gençlere zaman ayırmak, onlarla sohbet etmek gerekir. Bu davranış onlara değerli olduklarını hissettirir. Zira ne kadar yaramaz, haylaz, söz dinlemez olsalar, hatta yeteri kadar ders çalışmasalar da onlar bizim geleceğimizdir. Gençleri oldukları gibi kabullenmek anne-baba, öğretmen ve yetişkinler olarak bizim görevimizdir” dedi.

“Düzce’de 38 gençlik merkezimiz var”

Müftü Rüstem Can ise yaptığı konuşmada, ilçelerde 16 olmak üzere Düzce’de toplam 38 Gençlik Merkezi olduğunu söyleyerek, ilimizde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu ile birlikte Müftülüğe bağlı 43 personelin görev yaptığı bilgisini paylaştı. Can, gençlerin Türkiye için ne anlam ifade ettiğini çok iyi bildiklerini ve tüm çalışmaları geleceğin teminatı gençlerin en iyi şekilde yetişmesi amacıyla yaptıklarını söyledi.

“Çağın gereklerine göre eğitim veriyoruz”

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, gençlerin geleceğin emanetçileri olduğunu, ülkenin emanetçilerinin en iyi şekilde yetişmesi için üniversite olarak her türlü desteğin sağlandığını ifade etti. Gençlere çağın gerektirdiği konularda bilgi ve eğitim verildiğini vurgulayan Sözbir, “Tüm bunların yanında gençlerimizin manevi yönlerini koruyarak, geliştirmeleri için de kültürel etkinlikler ve eğitimler düzenliyoruz. Üniversitemiz, Düzce Belediyesi ve İl Müftülüğümüz ile birlikte düzenlenen bu sempozyumun yararlı olacağına inanıyorum. Sempozyuma katılarak katkı sunanlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Gerçek anlamda eğitim insanı tanımakla olur”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin, iletişimin önemine değinerek, coğrafyamıza özgü olan gönül iletişiminin altını çizdi. Bugün dünyada gerçek anlamda bir düşünürün çıkartılamamasını; insanı iyi tanıyamadığı için verilen eğitimin eksik kalmasına bağlayan Sezgin, psikanaliz kuramlarının kurucusu gösterilen Sigmund Freud’un ruh sağlığı için önemli gördüğü iki göstergeden birinin üretmek, diğerinin de sevmek olduğunu hatırlattı. “Freud doğru söylemiş ama eksik söylemiş” diyerek sözlerine devam eden Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, “Bana göre ruh sağlığının yerinde olduğunun birinci adımı kendini tanımak. İkinci adımı güvenen ve güvenilir insan olmak. Üçüncü adımı saymak ve sayılmak. Dördüncü adımı sevmek ve sevilmek. Beşinci adımı iletişimde başarılı olmak. Daha da bunu çoğaltabiliriz. Demek ki ruh sağlığının yerinde olduğunu gösterme kriterlerinden bir tanesi iletişim. Bizim dilimizdeki adıyla muhabere, yani muhaberede başarılı olmak. Muhaberede selamlaşmak da çok önemli. Bu yüzden kendi kültürümüzde selamlaşmak kendi ruh sağlığımızı ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Kavramların kullanımının önemini de vurgulayan Sezgin, zaman kullanımının öğrenilmesi gerektiğini, hem niteliksel, hem de niceliksel olarak zaman kullanımının bilinmesi gerektiğini vurguladı. Zamanı en iyi değerlendiren kişinin en medeni insan olduğunu söyleyen Sezgin, sempozyumun yararlı olması temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.

“Kötü arkadaşlardan ve kötü alışkanlıklardan uzak durun”

Sempozyumun son konuşmacısı Vali Cevdet Atay, gençlerin hedefi olması tavsiyesinde bulunarak “Hedef belirledikten sonra çok çalışın, arkadaş seçiminize dikkat edin. Sizleri buraya gönderen aileleriniz sizlere güveniyor, ancak kötü arkadaşlardan ve kötü alışkanlıklardan uzak durun. Faydasını görürsünüz. Karar verirken, düşünürken vicdanınızı, merhametinizi bir köşeye bırakmayın. Vicdanınızla düşünün ve öyle karar verin. Duygusal ve ruhsal zekadan uzak durmayın. Biz gençlerimize güveniyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra program oturum tebliğleri ile devam etti.