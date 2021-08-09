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Gündem mevsimlik işçiler

DÜZCE (İHA) – Yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar fındık toplama dönemi de başladı. Düzce Valiliği mevsimlik işçilerin çalışma ve sosyal hayatları ile ilgili bir toplantı düzenledi.

DÜZCE 09.08.2021, 12:39
Gündem mevsimlik işçiler

DÜZCE (İHA) – Yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar fındık toplama dönemi de başladı. Düzce Valiliği mevsimlik işçilerin çalışma ve sosyal hayatları ile ilgili bir toplantı düzenledi.

Her yıl Ağustos ayında Düzce’de il genelinde toplanmaya başlayan fındık için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Düzce’ye gelen mevsimlik işçiler için Düzce Valiliği bir toplantı düzenledi. Toplantıya ilgili kurum müdür ve temsilcileri katılırken, Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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