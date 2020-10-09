Güncelleme

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DÜZCE’NİN GÖLYAKA İLÇESİ BAĞLANTI YOLUNDA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN BACAĞI KOPTU.
DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesi bağlantı yolunda otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu.
Kaza 14.30 sıralarında Düzce’nin Gölyaka ilçesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gölyaka istikametine gitmekte olan Yakup Burak Yaman’ın kullandığı 81 ABK 329 plakalı motosiklet karşı yönden gelen V. A.’nın kullandığı 81 FH 053 plakalı BMW marka otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Yakup Burak Yaman otomobilin altına girdi. Motosiklet hurdaya dönerken, çarpışmada motosiklet sürücüsünün bacağı koptu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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