Gümüşovalı çiftçiler uzaktan tarım algılama eğitimi alacak

DÜZCE (İHA) – Gümüşova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere "Hassas Tarım Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme Sertifika" eğitimi verilecek.

Gümüşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yönelik yeni proje hazırladı. Hazırlanan projeyle birlikte ilçedeki binlerce çiftçiye Hassas Tarım Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme Sertifika eğitimi verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklemelerine başvurulan proje kabul edildi. Proje çerçevesinde eğitim alan ziraat mühendisleri, çiftçilere uzaktan eğitim verecek.