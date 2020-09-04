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Gümüşova Kaymakamlığı’ndan Sağlık personellerine teşekkür
DÜZCE İLİ GÜMÜŞOVA İLÇESİNDE BULUNAN GÜMÜŞOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ'NDE GÖREVLİ SAĞLIK PERSONELLERİNE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ.
DÜZCE 04.09.2020, 12:49
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Düzce ili Gümüşova ilçesinde bulunan Gümüşova ilçe Devlet Hastanesinde görevli sağlık personellerine başarı belgesi verildi.
Ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede gece gündüz demeden Gümüşova’da çalışan sağlık personellerini motive etmek ve bu cansiperane çalışmalarından dolayı teşekkür etmek için Gümüşova Kaymakamlıkta tören düzenlendi. Gümüşova Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu, Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Nejat Küçükdağ ve hastane personelinin pandemi surecindeki başarılı çalışmalarından dolayı kendilerine başarı belgesi takdim eti.
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