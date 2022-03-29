Güçlü kadınlar Düzce Üniversitesi’nde buluştu

DÜZCE(İHA) – Ülkemizde zorlukları aşarak kariyerinde başarıya ulaşan kadınların konuşmacı olarak yer aldığı Güçlü Kadınlar Konferansı, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yaşadıkları zorlukları aşmış ve başarıları ile iz bırakmış kadınların hayat hikayelerinin yer aldığı Güçlü Kadınlar kitabının kaleme alınmasına emek veren kadınlar, Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, insanın kendini güçlü hissetmesinin kolay olmadığını belirterek sözlerine başladı. Günlük hayatta karşılaşılan zorlukların en büyük zorluk olarak algılandığına işaret eden Rektör Çakar, yaşamın insanlara daha zorunu hazırladığını söyleyerek Güçlü Kadınlar kitabının, zorluklardan büyük güçle çıkmanın örneklerini sunduğunu sözlerine ekledi. Yine kitapta dezavantajlı gurupta yer alan kız çocuklarının, eş değer fırsatlara sahip olduğunda nasıl başarılı olduklarının yer aldığını ifade etti.

Kitabın hayata geçirilmesindeki bir diğer sebebi, çok uzak coğrafyalara gitmeden en yakından başlayarak yaraya parmak basmak şeklinde niteleyen Rektör Çakar, öğrencilere hitaben “Hayalleriniz ve meslek beklentileriniz ne olursa olsun, yaşam enerjiniz kendi içinizde saklı. Büyük umutsuzluklardan kurtulun. Bakış açınızı değiştirin ve kendinize rekabet avantajı bulun” sözleriyle Güçlü Kadınlar kitabının temel özelliğinin, mücadele ruhu, azim, kararlılık ve vazgeçmeme dürtüsü olduğunu vurguladı.

“İnsanın asıl gücü mesleğini iyi yapmasından alıyor”

Programın ilk davetli konuşmacısı Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatoloji Uzmanı, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktoru Prof. Dr. Aydan Biri, kariyer ve hekimlik hayatından bahsederek insanın asıl gücünü mesleğini iyi yapmasından aldığına dikkat çekti. İnsanın bulunduğu yerin değil, ne yapmak istediğinin önemli olduğunu dile getiren Aydan Biri, yaşadığı zorlukların kendisine tecrübe ve güç olarak döndüğünü sözlerine ekledi. Güçlü Kadınlar kitabının kız çocuklarına ve eğitime hizmet ettiğini belirten Prof. Biri, akademik hayatı, sağlık kurumu girişimciliği, doğumla ilgili dernek faaliyetleri gibi birçok bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

“Kız çocuklarının başarısında babaların desteği önemli”

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural, kız çocuklarının önünü açmaya ve liderlik pozisyonları için desteklemeye katkı sunan Güçlü Kadınlar projesinde yer aldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Konuşmasında liderin özelliklerinden söz eden Ebru Güzelcik Ural, liderin güç kaynaklarını, uzmanlık; ilişkilerdeki bağlantılar; kişilik, karizma ve otorite; pozisyon kaynaklı güç şeklinde sıralayarak, kendi başarısının altında yatan en önemli sırrı, en sevdiği işi tutkuyla yapmak şeklinde açıkladı. Liderin değer oluşturma ve tutkuya sahip olması gerektiğinin altını çizen Ural, kız çocuklarının başarısı için babaların onayı ve desteğinin önemine vurgu yaptı.

“Cevher işlenmezse mücevhere dönüşmez”

Yazar/Şef Jale Balcı ise zorlu konularda modele ihtiyacın önemini dile getirdi. Güçlü kadın olmada, eşin ve ailenin desteğinin de gerekli olduğunu söyleyen Jale Balcı, en büyük yardımının ruhundaki ve kalbindeki sesi olduğunu ifade etti. İnsanın benliğiyle kendi hayatını yaşadığını ve hayallerini gerçekleştirdiğini dillendiren Balcı, cevherin işlenmezse mücevhere dönüşmediğini sözlerine ekledi.

Program, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Prof. Dr. Aydan Biri, Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural ve Jale Balcı’ya hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.