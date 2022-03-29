banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Çekya’da akaryakıt fiyatlarında rekor artış
Çekya’da akaryakıt fiyatlarında rekor artış
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Güçlü kadınlar Düzce Üniversitesi’nde buluştu

DÜZCE(İHA) – Ülkemizde zorlukları aşarak kariyerinde başarıya ulaşan kadınların konuşmacı olarak yer aldığı Güçlü Kadınlar Konferansı, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

DÜZCE 29.03.2022, 12:02
Güçlü kadınlar Düzce Üniversitesi’nde buluştu

DÜZCE(İHA) – Ülkemizde zorlukları aşarak kariyerinde başarıya ulaşan kadınların konuşmacı olarak yer aldığı Güçlü Kadınlar Konferansı, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yaşadıkları zorlukları aşmış ve başarıları ile iz bırakmış kadınların hayat hikayelerinin yer aldığı Güçlü Kadınlar kitabının kaleme alınmasına emek veren kadınlar, Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, insanın kendini güçlü hissetmesinin kolay olmadığını belirterek sözlerine başladı. Günlük hayatta karşılaşılan zorlukların en büyük zorluk olarak algılandığına işaret eden Rektör Çakar, yaşamın insanlara daha zorunu hazırladığını söyleyerek Güçlü Kadınlar kitabının, zorluklardan büyük güçle çıkmanın örneklerini sunduğunu sözlerine ekledi. Yine kitapta dezavantajlı gurupta yer alan kız çocuklarının, eş değer fırsatlara sahip olduğunda nasıl başarılı olduklarının yer aldığını ifade etti.

Kitabın hayata geçirilmesindeki bir diğer sebebi, çok uzak coğrafyalara gitmeden en yakından başlayarak yaraya parmak basmak şeklinde niteleyen Rektör Çakar, öğrencilere hitaben “Hayalleriniz ve meslek beklentileriniz ne olursa olsun, yaşam enerjiniz kendi içinizde saklı. Büyük umutsuzluklardan kurtulun. Bakış açınızı değiştirin ve kendinize rekabet avantajı bulun” sözleriyle Güçlü Kadınlar kitabının temel özelliğinin, mücadele ruhu, azim, kararlılık ve vazgeçmeme dürtüsü olduğunu vurguladı.

“İnsanın asıl gücü mesleğini iyi yapmasından alıyor”

Programın ilk davetli konuşmacısı Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatoloji Uzmanı, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktoru Prof. Dr. Aydan Biri, kariyer ve hekimlik hayatından bahsederek insanın asıl gücünü mesleğini iyi yapmasından aldığına dikkat çekti. İnsanın bulunduğu yerin değil, ne yapmak istediğinin önemli olduğunu dile getiren Aydan Biri, yaşadığı zorlukların kendisine tecrübe ve güç olarak döndüğünü sözlerine ekledi. Güçlü Kadınlar kitabının kız çocuklarına ve eğitime hizmet ettiğini belirten Prof. Biri, akademik hayatı, sağlık kurumu girişimciliği, doğumla ilgili dernek faaliyetleri gibi birçok bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

“Kız çocuklarının başarısında babaların desteği önemli”

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural, kız çocuklarının önünü açmaya ve liderlik pozisyonları için desteklemeye katkı sunan Güçlü Kadınlar projesinde yer aldığı için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Konuşmasında liderin özelliklerinden söz eden Ebru Güzelcik Ural, liderin güç kaynaklarını, uzmanlık; ilişkilerdeki bağlantılar; kişilik, karizma ve otorite; pozisyon kaynaklı güç şeklinde sıralayarak, kendi başarısının altında yatan en önemli sırrı, en sevdiği işi tutkuyla yapmak şeklinde açıkladı. Liderin değer oluşturma ve tutkuya sahip olması gerektiğinin altını çizen Ural, kız çocuklarının başarısı için babaların onayı ve desteğinin önemine vurgu yaptı.

“Cevher işlenmezse mücevhere dönüşmez”

Yazar/Şef Jale Balcı ise zorlu konularda modele ihtiyacın önemini dile getirdi. Güçlü kadın olmada, eşin ve ailenin desteğinin de gerekli olduğunu söyleyen Jale Balcı, en büyük yardımının ruhundaki ve kalbindeki sesi olduğunu ifade etti. İnsanın benliğiyle kendi hayatını yaşadığını ve hayallerini gerçekleştirdiğini dillendiren Balcı, cevherin işlenmezse mücevhere dönüşmediğini sözlerine ekledi.

Program, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Prof. Dr. Aydan Biri, Prof. Dr. Ebru Güzelcik Ural ve Jale Balcı’ya hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19