Güçlenen kadrosu ile operasyonlarına hız verdi

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği; güçlenen akademik kadrosu ve gelişmiş teknolojik imkanları ile son iki ayda gerçekleştirdiği zorlu ve tecrübe gerektiren kalp ve damar ameliyatlarına 1 haftada 4 açık kalp (koroner bypass) cerrahisi daha ekleyerek ivme kazandırdı.

Düzce Üniversitesi Hastanesi, hayati öneme sahip olan Kalp Damar Hastalıklarının tanı ve tedavisi için Kalp ve Damar Cerrahisi kadrosunu genişletti. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde Prof. Dr. İhsan Sami Uyar’ın başkanlığında Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Melih Bal ile alanında uzman sağlık personellerinin yer aldığı ekip, bilgi ve tecrübe isteyen tüm erişkin kalp cerrahisi tanı ve tedavilerini gerçekleştiriyor.

Bir haftada 4 koroner bypass, iki ayda toplam 11 operasyon

Gerekli teknik altyapı ve donanımın tamamlanmasıyla Prof. Dr. Uyar ve ekibi tarafından son iki ayda; dört koroner bypass, iki kardiyak tamponad (kalbin etrafında sıvı birikmesi, kalbin çalışmasını sınırlaması), beş karotis endarterektomi (şah damarı tıkanıklıklarında, damarın içinin temizlenmesi) operasyonu başarı ile sonuçlandırıldı. Operasyonlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, cerrahi işlemlerin ardından hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, takip ve tedavilerine devam edildiğini dile getirdi.

Altın standart yöntemleri ile en güncel tedavi uygulamaları

Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde yakın zamanda göreve başlayacak bir Öğretim Üyesi ile toplam üç Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı, üç Anestezi hekimi dahil olmak üzere yaklaşık 25 kişilik bir kadro ile Düzce ve bölgesine hizmet vermeye hazır olduklarını anımsatan Prof. Dr. Uyar, klinik olarak artık her gün kalp damar cerrahisi yapacak kapasiteye eriştiklerini ifade etti. Kliniğin tıbbi tedavi olanaklarına da değinen Prof. Dr. Uyar, ekip olarak açık kalp cerrahisi, tüm atardamar ve toplardamar vakaları ile karotis (şah damarı ) tıkanıklarına yönelik işlemler başta olmak üzere erişkin kalp cerrahisinin tüm ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Klinik bünyesinde bir adet ameliyathane salonu, beş yataklı yoğun bakım ünitesi, on beş yataklı servisin yer aldığı bilgisini veren Prof. Dr. Uyar, hastalara altın standart yöntemleri ile en güncel tedavileri uyguladıklarını kaydetti.

30 yıllık tecrübe ve 20 bin ameliyat

Kalp ve damar cerrahisindeki 30 yıllık tecrübesiyle bugüne kadar yaklaşık 20 bin ameliyat gerçekleştirdiğini dile getiren Prof. Dr. Uyar, “Erişkin kalp cerrahisi konusunda Üniversitemiz Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’ni; bölgenin en güçlü, en çok vaka yapan kliniği yapmak istiyoruz. Bunun için yeterli bilgi ve birikime sahibiz. İnşallah bizlere nasip olur” diye konuştu.

Vatandaşlar, artık il dışına gitmeye gerek duymayacak

Kalp hastalıklarının ertelenmeyecek kadar hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Uyar, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde dünya standartlarında hizmet verdiklerini belirterek, vatandaşların artık kalp damar cerrahisi ameliyatları için diğer illere gitmelerine gerek duymayacağını da sözlerine ekledi.

Düzce ve bölgesinin sağlık ihtiyaçlarını göz önünde tutarak tıbbın her alanında yüksek nitelikli sağlık hizmetini vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kadrosu ve altyapısını daha da güçlendirdikleri Kalp-Damar Cerrahisi Bölümünün bölgesine büyük ölçüde hizmet vereceğini kaydetti. Ekibe yakın zamanda dahil olacak olan üçüncü Kalp Damar Cerrahisi öğretim üyesi ile kadronun daha da güçleneceğine işaret eden Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde genişleyen kadrosu ve her geçen gün artan hizmet kalitesiyle, vatandaşların il dışına gitmelerine gerek kalmadan her türlü sağlık hizmetini rahatlıkla alabildiğini vurguladı.

Kadro ve teknik altyapının planlanmasında titiz bir süreç yürütüldü

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinin kadro ve teknik altyapı olarak Düzce başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda hastaya hizmet verecek kapasiteye ulaştığını ifade eden Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, bu sürecin planlanmasında; Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin ile Başhekimlik olarak titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Servis, yoğun bakım, ameliyathane altyapısının oluşturulması, teknik ve idari personellerinin görevlendirilmesi ve malzeme ve ekipman temin süreçlerinin hızla tamamlayarak bu sağlık hizmetini Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne tekrar kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Prof. Dr. Balbay, açık kalp ameliyatı başta olmak üzere kalp-damar cerrahisine yönelik tüm operasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.

“Kalp rahatsızlığı olanlar gönül rahatlığı ile buraya başvurabilir”

Açık kalp ameliyatı ile 3 tıkalı damarı değişen Hasta Yalçın Yılmaz, ameliyat süreci ile ilgili olarak; “İhsan hoca ve ekibinin Düzce için bir şans olduğunu düşünüyorum. Kalp rahatsızlığı olanlar gönül rahatlığı ile buraya başvurabilir” dedi. Açık kalp ameliyatı sonrası serviste takipleri devam eden bir diğer hasta Fehmi Erdoğan ise, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek Prof. Dr. İhsan Sami Uyar ve ekibine çok teşekkür etti.