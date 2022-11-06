Gönüllüler öğrencilere yeni oyun alanları oluşturdu

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri Akşemsettin Ortaokulu’nun bahçesinde çocuklarla birlikte düzenleme yaptı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Düzce Gençlik Merkezi’nin gönüllüleri okullarda yenileme çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz sene birçok projede görev alan gençlerin bu yıl ilk adresi Akşemsettin Ortaokulu oldu. Okul bahçesinde çocuklarla birlikte düzenlemeler yapan Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğrencilere yeni oyun alanları oluşturdu.