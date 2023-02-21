Gönüllü olarak Adıyaman’a gittiler

DÜZCE(İHA) – Depremin vurduğu Adıyaman’da gönüllü olarak görev yapacak olan din görevlileri uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde etkilenen 11 ilde gönüllü olarak görev yapmak isteyen kamu görevlileri bulundukları şehirlerden uğurlanıyor. Düzce Müftülüğü izcilik ekibi de Adıyaman’a yola çıktı. Düzce Müftüsü Osman Aydın, Müftülük bünyesindeki 9 gönüllü din görevlisini Adıyaman’a uğurladı.