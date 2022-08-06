Gönüllere dokunacak proje imzalandı

hasta bakımı konusunda eğitim verilmesi için protokol imzalandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında gönüllere dokunacak bir proje imzalandı. Evde bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelli yakınlarına engelli hasta bakımı konusunda eğitim verilmesinin amaçlandığı projenin imza programına Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk’te katılım sağladı. Sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, hemşire gibi alanında uzman kişilerce eğitim verilecek. Eğitimlerle hasta ve engelli vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak süreci daha rahat ve konforlu bir hale getirmenin hedeflendiği proje önümüzdeki hafta başlayacak.