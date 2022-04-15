Gölyaka’da aileler ziyaret edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, il genelinde aile ziyaretlerine devam ediyor. Atay son olarak Gölyaka ilçesinde aileleri ziyaret etti.

Düzce’de ihtiyaç sahibi aileleri ramazan ayında da ziyaret eden Vali Cevdet Atay, son olarak Gölyaka ilçesinde ki aileleri ziyaret etti. Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay ile birlikte ilk olarak ilçede ki bazı noktalarda incelemelerde bulunan Cevdet Atay, daha sonra Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti. Aileler ile tek tek görüşen Vali Atay, sorun ve sıkıntılarını dinleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara talimat vererek sıkıntıların çözülmesini istedi.