Gölyaka ve Boğaziçi’ne sağlık yatırımı müjdesi

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Gölyaka ilçesi ile Boğaziçi beldesine yapılacak olan sağlık yatırımlarını açıkladı.

Başkan Mustafa Keskin yaptığı açıklamada, Boğaziçi beldesine yeni sağlık ocağı, Gölyaka’ya ise 112 Acil Yardım İstasyonu kurulması için yapılan ihalelerin onayının alındığını belirtti. Keskin, "Boğaziçi beldemize 720 metrekare ve iki katlı yeni sağlık ocağının ihale onayı alındı. Gölyaka ilçemize de yapacağımız yeni 112 Acil Yardım İstasyonunun ihale onayını da tamam. Bu iki yatırımında en kısa sürede ihalesi yapılarak inşaatına başlanacak. Her iki yatırımın Düzce’mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.