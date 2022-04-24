Gölyaka Kültür Park, ziyaretçilerini bekliyor

DÜZCE (İHA) – Baharın gelişiyle renklenen Gölyaka Kültür Park, doğaseverleri bekliyor.

Düzce’de bulunan Gölyaka Kültür Park, her yıl onlarca yerli ve yabancı vatandaşın uğrak noktası oluyor. 790 bin metrekarelik park, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellik sunan Gölyaka Kültür Park, aynı zamanda kampçılar için de eşsiz ortamlar sunuyor. Görsel güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbeden park, doğa aktivitesi yapabilme imkanı da sağlıyor.