Gölyaka Halk Eğitim Merkezi bu sefer öğrenciler için maske dikiyor

DÜZCE (İHA) – Gölyaka Halk Eğitim Merkezi, Düzce’de resmi kurumların maske ihtiyacını karşılamak için daha önce binlerce ürettiği maskeleri vatandaşlara ve resmi kurumlara dağıtmıştı. Merkez, tekrar iş başı yaparak il genelindeki tüm okullara maske dağıtımı için üretime başladı.

Gölyaka Halk Eğitim Merkezi korona virüs salgını nedeni ile maske üretimi gerçekleştirmeye başlamış ve binlerce maskeyi vatandaşlara ulaştırmıştı. Okulların 21 Eylül itibari ile yüz yüze eğitim verileceğinin açıklanmasının ardından Merkez tekrar iş başı yaptı. İl genelindeki tüm okullara maske üretmeye başlayan Gölyaka Halk Eğitim merkezi, ilk etap üretimini tamamlayarak ürettiği 10 bin maskeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdi. Öğrenciler için maske üretimini hızlandıran Gölyaka Halk Eğitim Merkezi, korona virüs salgınının ülkede son bulana kadar üretime devam ederek Düzce’de ki okullara maske desteği vermeye devam edeceği öğrenildi.