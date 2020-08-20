Gölyaka Halk Eğitim Merkezi bu sefer öğrenciler için maske dikiyor
GÖLYAKA HALK EĞİTİM MERKEZİ, DÜZCE’DE RESMİ KURUMLARIN MASKE İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN DAHA ÖNCE BİNLERCE ÜRETTİĞİ MASKELERİ VATANDAŞLARA VE RESMİ KURUMLARA DAĞITMIŞTI. MERKEZ, TEKRAR İŞ BAŞI YAPARAK İL GENELİNDEKİ TÜM OKULLARA MASKE DAĞITIMI İÇİN ÜRETİME BAŞLADI
DÜZCE (İHA) – Gölyaka Halk Eğitim Merkezi, Düzce’de resmi kurumların maske ihtiyacını karşılamak için daha önce binlerce ürettiği maskeleri vatandaşlara ve resmi kurumlara dağıtmıştı. Merkez, tekrar iş başı yaparak il genelindeki tüm okullara maske dağıtımı için üretime başladı.
Gölyaka Halk Eğitim Merkezi korona virüs salgını nedeni ile maske üretimi gerçekleştirmeye başlamış ve binlerce maskeyi vatandaşlara ulaştırmıştı. Okulların 21 Eylül itibari ile yüz yüze eğitim verileceğinin açıklanmasının ardından Merkez tekrar iş başı yaptı. İl genelindeki tüm okullara maske üretmeye başlayan Gölyaka Halk Eğitim merkezi, ilk etap üretimini tamamlayarak ürettiği 10 bin maskeyi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdi. Öğrenciler için maske üretimini hızlandıran Gölyaka Halk Eğitim Merkezi, korona virüs salgınının ülkede son bulana kadar üretime devam ederek Düzce’de ki okullara maske desteği vermeye devam edeceği öğrenildi.
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