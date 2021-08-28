Göllere 70 bin yavru sazan balığı bırakıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de nesli tehlikede ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla göl ve göletlere 70 bin adet yavru sazan balığı salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il sınırları dahilinde balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balık bırakıldı.

Edirne Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğünden temin edilerek getirilen toplam 70 bin adet yavru sazan balığı Çamlıpınar, Kurugöl, Topuk ve Torkul Göletine ekipler tarafından bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek "Su ürünleri stoklarını arttırmak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen balıklandırma programı kapsamında müdürlüğümüzce her yıl ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balıklandırma çalışmaları devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir balık popülasyonu için bırakılan bu yavruların korunup en az bir kez yavru vermesine imkan tanınması gerekiyor" dedi.