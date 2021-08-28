banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Pandemide servetini 6'ya katladı
Pandemide servetini 6'ya katladı
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?

Göllere 70 bin yavru sazan balığı bırakıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de nesli tehlikede ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla göl ve göletlere 70 bin adet yavru sazan balığı salındı.

DÜZCE 28.08.2021, 11:20
Göllere 70 bin yavru sazan balığı bırakıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de nesli tehlikede ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla göl ve göletlere 70 bin adet yavru sazan balığı salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından il sınırları dahilinde balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balık bırakıldı.

Edirne Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğünden temin edilerek getirilen toplam 70 bin adet yavru sazan balığı Çamlıpınar, Kurugöl, Topuk ve Torkul Göletine ekipler tarafından bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek "Su ürünleri stoklarını arttırmak amacıyla Bakanlığımızca yürütülen balıklandırma programı kapsamında müdürlüğümüzce her yıl ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balıklandırma çalışmaları devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir balık popülasyonu için bırakılan bu yavruların korunup en az bir kez yavru vermesine imkan tanınması gerekiyor" dedi.

Yorumlar (0)
31°
açık