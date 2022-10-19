Göğsünden bıçaklanan şahıs acil müdahale ile hayata tutundu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de göğüs kafesine 5 adet bıçak yarası bulunan 42 yaşındaki erkek hasta, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan acil müdahale sayesinde hayata yeniden ‘merhaba’ dedi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi, acil kalp yaralanmalarında hayati müdahalesiyle hastaları sağlığına kavuşturuyor. Hastaneye getirilen ve 5 bıçak yarası bulunan hasta acil müdahaleyle yaşama tutundu.

Acil servise getirilen hastanın yapılan değerlendirmeler sonucu bıçak darbelerinden birisinin kalbi yaralamış olacağı düşünüldü. İlk müdahalenin ardından hasta 15 dakika içinde ameliyathaneye alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, öğretim üyeleri Dr. Gökhan Yiğit Tanrısever ve Dr. Melih Bal’ın başında bulunduğu sağlık ekibi tarafından acil olarak ameliyata alınan hastanın sağ ventrikül (boşluğun) üstünde 1 cm genişliğinde delik tespit edildi. Aktif kanamaya neden olan kalp üzerindeki yaralanma tedavi edildi.

Hızlı müdahale hayat kurtardı

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildiren Prof. Uyar, kalp yaralanmalarında hızlı tanı ve müdahalenin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Bu tür durumlarda zaman kaybetmenin bedelinin çok ağır olabileceğini dile getiren Uyar, erken dönemde cerrahi tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nin 7 gün 24 saat her türlü operasyona hazırlıklı olduğunu dile getiren Prof. Uyar, bu tür acil vakaların sevk edilmeden, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde hastalara anında müdahale edildiğini vurguladı.