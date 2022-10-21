Göçmen çocuklar sosyal yaşama adapte oluyor

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Düzce’de ikamet eden göçmen ve mülteci öğrencilerin eğitim gördüğü Azmimilli Okulundan 70 öğrenciyi ağırladı. Türk ve göçmen çocuklar sinema keyfi yaşarken atölyelerde etkinliklerde eğlendi.

Düzce Belediyesi ve Göç İdaresiyle ortak çalışma başlatarak kentte ikamet eden mültecilerin çocuklarının sosyal yaşama adapte olabilmesi için etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik ile çocukların birbiriyle kaynaşması, dil farklılığının ortadan kalkması ve kardeşlik duygusunun geliştirilmesi hedeflendi. Azmimilli okulunda eğitim gören göçmen ve Türk öğrenciler, Çocuk Üniversitesinde sinema keyfi yaşadı.

Sinema gösteriminin ardından Çocuk Üniversitesindeki atölyeleri ziyaret eden öğrenciler, yapılan etkinliklere katıldı. Gönüllerince eğlenen minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.