Göç uzman yardımcılarının oryantasyonu Düzce’de yapıldı

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen oryantasyon eğitimleri programları çerçevesinde Düzce’de göç uzman yardımcıları eğitime girdi. Eğitime İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’da katılım sağladı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Uzmanlarının yardımcıları için oryantasyon eğitimleri başlatıldı. Bu çerçevede Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Vilayetler Birliği otelinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü’nün katılımı ile İl Göç Uzman Yardımcıları Oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın da katılım sağladığı oryantasyon eğitimi 2 gün boyunca Düzce’de gerçekleştirilecek.