Girişimin kadın kahramanları projesinin durağı Düzce oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen "Girişimin Kadın Kahramanları Projesi" kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin son durağı Düzce Teknopark Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, "Beko 100 Kadın Bayi projesi aslen iki önemli amacı hedefliyor. Öncelikle var olan kadınlarımızı güçlü kılmak, ikincisi de yeni kadınları iş dünyasına kazandırmak. TOBB’un amacı el işi ve tarhana yerine kadının gücünü daha çok sanayide, daha çok ticarette ve daha çok iş dünyasında görmek. 7 bin kadını korumak, kollamak, güçlü kılmak ve yenilerini iş dünyasına dahil etmek üzere Beko 100 Kadın Bayi Girişimin Kadın Kahramanları projesinin, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun desteği ile yeni girişimcileri ekosisteme katmak için tasarlanan bir proje” dedi.

Programda konuşan TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Küçük ise “Nüfusun yarısının kadın olduğu bu toplumda kadın iş gücü ne yazık ki istenilen seviyede değil. Kadının toplumdaki rollerinin kalıplaşması, eğitimlerin yetersizliği, kadınların iş kurma aşamasında yeterince destek alamaması girişimcilik kültürünün kadınlar arasında yayılmasına engel oluyor. Hedefimiz kadın girişimcilerin sayısını artırmak, kadınlarımızı girişimci olmaları konusunda cesaretlendirmek. Ekonomik büyümenin artması, toplumsal refahın gelişmesi ve sürdürebilir kalkınma için cinsiyet gözetmeksizin iş hayatının her kademesinde olmalıyız. Bugün bizi girişimin kadın kahramanları projesi kapsamında bir araya getiren ve bu anlamlı projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Kadın girişimcilere projenin detayları ve yeni iş fırsatları hakkında bilgi vermesiyle program devam etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile sona erdi.