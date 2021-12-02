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Girişimcilik desteğini aldı sırada şirket var

Girişimcilik Destek Programı (BiGG) kapsamında ticarileşme başarısı göstererek, destek almaya hak kazandı. Aldığı destekle şirketleşme yoluna giren Yaman, Düzce Teknopark ile protokol imzaladı.

DÜZCE 02.12.2021, 09:47
Girişimcilik desteğini aldı sırada şirket var

Girişimcilik Destek Programı (BiGG) kapsamında ticarileşme başarısı göstererek, destek almaya hak kazandı. Aldığı destekle şirketleşme yoluna giren Yaman, Düzce Teknopark ile protokol imzaladı.

Düzce Üniversitesi Çalıştay Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Direktörü Öğretim Görevlisi Betül İşbilir Kula, destek kazanan girişimciler ve Düzce Teknopark uzmanları katıldı.

Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, Türkiye’de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla; 2020 yılında TÜBİTAK 1512 BİGG uygulayıcı kuruluşu olmaya hak kazanan Düzce Teknopark ile İTÜ Arı Teknokent’in ortak uygulayıcı kuruluş olarak yürüttükleri BİGGDÜNYA girişim hızlandırma programının 1. dönemi için TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan girişimler belli oldu.

Düzce Üniversitesi yüksek lisans öğrencilerinden Şeyda Yaman “İletişim ve Sayısal Dönüşüm” projesinin yanında, yine Düzce Teknopark’ın destek ve takibini yaptığı Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Gözde Özaras Öz ise “Sağlıklı ve İyi Yaşam” tematik alanlarında toplam 400 bin TL hibe ile “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği” almaya hak kazandı.

Ticarileşme alanında önemli bir yol kat eden Düzce Üniversitesi öğrencisi Şeyda Yaman ve Dr. Öğretim Üyesi Gözde Özaras Öz; Düzce Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile imzaladıkları protokolle, Düzce Teknopark’ta faaliyet gösterme ve şirket kurma alanında önemli bir adım atmış oldular.

Protokol sonunda Düzce Teknopark’tan yapılan açıklamada, “Düzce Teknopark, farklı alanlarda teknoloji tabanlı yenilikçi fikir geliştiren ekiplere sağladığı eğitim, mentörlük ve uzman ekip destekleri ile 2020/2. Dönem TÜBİTAK çağrısında 2 ekibe, toplam 400 bin TL hibe desteği sağlanmış olup, Düzce Teknopark tarafından sağlanacak iş birlikleri ile girişimcilerimiz desteklenmeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

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