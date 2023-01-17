Girişimcilere ödülleri takdim edildi

Düzce Üniversitesi, Teknopark, Kapsül Kuluçka Merkezi ve Düzce Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile düzenlenen ve 3 gün süresince zorlu bir maratona sahne olan Girişimcilik Maratonu 2023, gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.

Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, iş bulan değil iş kuran nesiller yetiştirmek istediklerini belirterek nitelikli insan sayısını artırmanın refah seviyesini de artırdığına dikkat çekerek girişimci ve yenilikçi Düzce Üniversitesi’nin bu anlayışla iş fikri yarışmaları düzenlediğini dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Girişimcilik Maratonu 2023’e; 260 başvuru, 64 iş fikri ve 18 takım ile yoğun bir ilginin olduğuna işaret etti. Sözbir, yarışmacıların yazılıma yönelik güzel projeleri olduğunu sözlerine ekledi. Ülkemizin yazılım anlamında girişimci ve zeki gençlere sahip olduğunu ifade eden Nedim Sözbir, bilginin tecrübeyle harmanlanmasının önemine değindi.

Açılış konuşmalarının ardından, Nedim Sözbir tarafından etkinliğe sponsor ve destek olan kurumlara, eğitmenlere ve kişilere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Plaket takdimi sonrasında finale kalan 18 takımın sunumlarına geçildi. 48 saatlik uykusuz maraton sürecinde, eğitmenlerce verilen eğitimler ve mentorlerin destekleriyle yenilikçi iş fikirlerini bir iş modeline çeviren ve olgunlaştıran öğrenciler, jüri önünde ödülleri kazanabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Jüri değerlendirmesi sonucunda; BİGES fikri birinci olarak 30 bin TL ödülün sahibi oldu. Carna fikri 20 bin TL ile ikincilik ödülü kazanırken, Onego fikri ise 3. lük derecesiyle 10 bin TL ödüle layık görüldü. BİGES fikri ayrıca Patent Desteği almaya da hak kazandı. Ödül kazanan takımlar, geleceğin başarılı girişimcileri olarak; iş fikirlerini ve hayallerini hayata geçirme, fikirden şirkete uzanan bir başarı hikayesi yazma olanağı elde etti.