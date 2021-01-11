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Gençlik sporda tadilat devam ediyor
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Spor Salonları bakım onarım çalışmaları devam ediyor.
DÜZCE 11.01.2021, 13:24
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Spor Salonları bakım onarım çalışmaları devam ediyor.
İlçe Spor Salonlarında spor müsabakalarının pandemi sürecine bağlı olmamasından dolayı yaşanan boşlukta Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile spor tesisleri yeni görünüm kazanıyor. Bakım onarım çalışmalarında Spor Salonlarında eskiyen ve yıpranan bölümler onarılırken eksiklerde gideriliyor.Son olarak Kaynaşlı, Gölyaka, Çilimli, Gümüşova ve Akçakoca Spor Salonlarına sporcu sağlığını koruma amaçlı darbe minderi yapımı tamamlandı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü pandemi sonrasına sorunsuz girmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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