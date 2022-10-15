Gençlik merkezlerinin tanıtımına büyük ilgi

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan ve Düzce’de faaliyetlerine devam eden Gençlik Merkezlerinin tanıtımı Düzce Üniversitesi öğrencilerine yapıldı.

Düzce Üniversitesi’nde yeni akademik eğitim öğretim dönemi geçtiğimiz hafta başladı. Öğrencilere hem Düzce’yi hem de faaliyetleri anlatmak için çalışmalar yürüten Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezleri bu sefer Üniversite alanında kendi faaliyetlerini öğrencilere anlattı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği tanıtımlarda, merkezin faaliyetleri ilgi odağı oldu.