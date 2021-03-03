Gençlik Merkezinden Yeşilay’a ziyaret

7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kutlamaları çerçevesinde Düzce Yeşilay Şubesini ziyaret etti.

Yeşilay Haftası pandemi nedeniyle kısıtlı imkanlarla çeşitli ziyaretlerle kutlanıyor. Düzce Gençlik hizmetleri Müdürü Aytekin Keleş, Bahçeşehir Konuralp Gazi Gençlik Merkezi müdürü Cahit Demir ve gençlik liderleri Yeşilay Düzce Şubesini ziyaret ettiler.

Yeşilay Düzce Şube Başkanı Av. Arb. Ali Dilber Yeşilay’ın çalışmaları hakkında bilgiler vererek “101 yıldır vatandaşlarımızın hayatını etkileyen bağımlılık türleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Öncelikle küçük yaşlardan itibaren iyi yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını ve bu alışkanlıklarla büyüyen çocukların yaşam boyu bağımlılıklardan uzak kalmasını amaçlıyoruz. Diğer yandan da bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. İlimizde de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu mesajımızı bir kez daha vurgulamak için Yeşilay Haftasını ’Yeşilay hep benimle’ mesajıyla kutluyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ziyaret hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.