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Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü ve şampiyondan Valiyi ziyaret

AMATÖR SPOR HAFTASI NEDENİYLE GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR MÜDÜRÜ YAZICI VE ŞAMPİYON KİCK BOKSÇU AHMET AKSAN VALİ CEVDET ATAY’I ZİYARET ETTİ.

DÜZCE 06.10.2020, 11:28
Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü ve şampiyondan Valiyi ziyaret

DÜZCE(İHA) – Amatör Spor Haftası nedeniyle Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Yazıcı ve Şampiyon Kick Boksçu Ahmet Aksan Vali Cevdet Atay’ı ziyaret etti.

Düzce’de Amatör Spor Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzenlenen spor müsabakaları yanı sıra ziyaretler de gerçekleştiriliyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Muay Thai Büyük Bayanlar Avrupa ikincisi Rabia Çelik ve Kick Boks Büyük Erkekler Dünya İkincisi Ekrem Ahmet Aksan, Vali Cevdet Atay’ı ziyaret ettiler.

Sporu tabana yaymak, halkın, çocukların ve gençlerin sağlıklı bir yaşam için sporla tanışmaları adına 05-11 Ekim tarihlerinde kutlanan Amatör Spor Haftası ile ilgili konuşan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Amatör Spor Haftası amacının halkımızın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmeleri, spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocuklarımıza müsabaka tecrübesi kazandırmak, bunlara yönelik müsabakalar düzenlemek, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuklarımızın, bağlı oldukları kulüplerimizin ve sporcularının halkımıza tanıtılması, ülkemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasıdır. Ayrıca çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmek kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, vatanını milletini seven sporcular olarak ülkemiz sporuna kazandırmaktır. Spor hayatımızın su gibi, ekmek gibi vazgeçilmez bir olgusu olmalıdır. Sporun yaşı yoktur. Daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak isteyen herkesi ama herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Tesislerimiz vatandaşlarımızın, sporcularımızın ve kulüplerimizin hizmetindedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm amatör sporcularımızın ve kulüplerimizin Amatör Spor Haftasını kutluyorum" dedi.

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