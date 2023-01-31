Gençliğe değer kampı sürüyor

Düzce Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü 2023 ara dönem gençliğe değer 12-14 yaş kız kampı tüm coşkusu ile devam ediyor.

Düzce İl Müftü vekili Hasan İzmirli ve İl Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya Konuralp Yatılı Kız Kur’an Kursunda devam eden ‘Gençliğe Değer Kampını’ ziyaret etti.

Sabah namazını topluca kılan gençlerimiz namaz sonrası sahabe hanımlardan bir kesit okuduktan sonra "Selam Sana Ey Kudüs" kitap saatine katıldılar.

Kahvaltının ardından Kudüs atölyesi ve mutfak atölyesi eğitimlerini yerinde ziyaret eden Müftü Vekili Hasan İzmirli ve Müftü Yardımcısı Talha Demirkaya, Ara Dönem Gençlik Kampında görev alan Manevi Danışmanlara, Kur’an Kursu öğreticilerine ve kamp sorumlusu il bayan Gençlik Koordinatörü Neşe Yaldız’ a hizmetlerinden ve emeklerinden dolayı tebriklerini ilettiler.