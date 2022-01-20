Gençlerle sohbet ettiler

DÜZCE(İHA) –Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı ile Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, TÜGVA Gümüşova ilçe temsilciliğinin programında gençlerle bir araya gelerek sohbet ettiler.

Geçtiğimiz haftalarda faaliyete geçen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gümüşova İlçe temsilciliğinin ev sahipliğinde düzenlenen programda Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Cihan Ünal, Düzce Ensar Vakfı Başkanı Ahmet Özdemir, TÜGVA il temsilcisi Ersoy Mutlu gençlerle hasbihal ederek hayata dair deneyim ve tecrübelerini paylaştılar.

Hoş sohbetin ardından ise program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.