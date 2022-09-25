Gençlerle saha çalışmaları yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce’de "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi çerçevesinde gönüllü öğrenciler ile eğitim ve saha çalışması yapılacak.

İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün iş birliğinde "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi başlatıldı. Proje, Diyanet Gençlik Merkezleri ve ortaokulları arasında düzenlenecek. Projenin detaylarının görüşülmesi için ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde düzenlendi. Toplantıya İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli, Spor Şube Müdürü Aytekin Keleş, koordinatörler ve müdürler katıldı.

Proje çerçevesinde, gönüllü öğrenciler ile yıl boyu çeşitli eğitim ve saha çalışması yapılarak, gençlerin manevi dünyalarına etkin bir dokunuş yapılması hedefleniyor.