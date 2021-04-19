Gençlerimizin Mehmet Akif Ersoy’u iyi öğrenmeleri lazım

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’nün, “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” kapsamında düzenlediği “İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy” adlı panelde Milli Şairimiz, Yazar Mehmet Akif Ersoy anlatıldı.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Er’in yönlendiriciliğinde yapılan panelde; Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Fevzi Karademir ve Dr. Öğretim Üyesi Yahya Aydın bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Panelin ilk sunumunu yapan Prof. Dr. Fevzi Karademir, Milli şairimizin 63 yıllık ömrüne çok fazla şey sığdırdığını söyleyerek, eş, baba, öğretmen, veteriner, şair, düşünür ve dava adamı olarak örnek almamız gereken çok yönü olduğunu dile getirdi. Gençlerin Mehmet Akif Ersoy’u araştırarak iyi öğrenmeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karademir, Diyanet İşleri Başkanlığı’nin dijital olarak yayınladığı Safahat adlı eseri telefonlarına indirerek okumaları tavsiyesinde bulundu.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un maneviyatının yanında fiziki görüntüsünün de oldukça iyi olduğunu söyleyen Karademir, M. Akif Ersoy’un yediğine, içtiğine ve sağlığına dikkat ettiğini dile getirdi. Vatan Şairimizin çok birikimli bir ilim insanı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fevzi Karademir, Türkçe’nin yanında Farsça ve Arapça dillerini de çok iyi bildiğini kaydetti. Büyük dava adamı, vatan şairimizin; cimrilikten, makamdan, kibirden ve maddi kirlilikten nefret ettiğini katılımcılarla paylaşan Karademir, M. Akif Ersoy’un, bir Kuran şairi olduğunun altını çizdi. M. Akif Ersoy’un bütün bu özelliklerinin yanında bir aksiyon adamı olduğunu da vurgulayan Karademir, Anadolu’yu, Rumeli’yi, Arnavutluk’u ve Arabistan’ı karış karış gezerek araştırma ve incelemeler yaptığının altını çizdi.

Panelin son sunumunu yapan Dr. Öğretim Üyesi Yahya Aydın, Milli Şairimizin önemine vurgu yaparak, İstiklal Marşımızın da büyük bir metin olduğunu, onlarca yazar tarafından yorumlanmasına rağmen halen daha yorumlanmaya açık olduğunu dile getirdi. Şairi, derdi olan insan olarak açıklayan Yahya Aydın, M. Akif Ersoy’un da yaşadığı ıstırabı dizelere döktüğünü söyledi. Ümitsizlikten nefret ettiğinin altını çizen Öğretim Üyesi, Milli Şairimizin yaşadığı onca şeye rağmen hiçbir zaman itiraz etmediğini ifade etti. İstiklal Marşımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin karşısında Taceddin Dergahı’nda kaleme aldığını paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Yahya Aydın, İstiklal Marşımızın yazılışında bu mekanların da etkisi olduğunu vurguladı.