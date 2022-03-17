Gençlere iletişim becerileri eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri, gençlere yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda gençlere etkili iletişim becerileri konusunda eğitim verildi.

Gençlere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine sürdüren Gençlik ve Spor Müdürlüğü, bu kapsamda gençlere iş arama teknikleri konusunda eğitim verdi. Öğrenciler verilen eğitim sebebi ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.