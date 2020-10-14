Gençlere Düzce’de 81 liraya 1 ay sınırsız ulaşım
DÜZCE BELEDİYESİ ULAŞIM A.Ş. TARAFINDAN HAZIRLANAN VE BELEDİYE MECLİSİNDEN DE GEÇEN GENÇ KART PROJESİNİN SATIŞLARI KENT KART DEĞİŞİM NOKTASINDA BAŞLADI. 11-22 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLER 81 TL’YE 1 AY BOYUNCA SINIRSIZ ULAŞIM HİZMETLERİNDEN YARARLANACAK.
22 yaş arasındaki gençler 81 TL’ye 1 ay boyunca sınırsız ulaşım hizmetlerinden yararlanacak.
Düzce Belediyesi gençlere yönelik çalışmalarını hayata sokuyor. Düzce’de kent içi ulaşım hizmetlerini devralan Düzce Ulaşım A.Ş.’nin gençleri hedef alan ilk icraatlarından biri olan Genç Kart satışları 13 Ekim tarihi itibariyle başladı. Düzceli gençler, Kazım Demir iş hanında bulunan Kent Kart Değişim noktasından 81 liraya aldıkları kartlarla 1 ay boyunca toplu taşıma araçlarını sınırsız bir şekilde kullanabilecek. Kent içi ulaşımda toplu ulaşım araçlarına olan ilginin arttırılması ve gençlerin toplu ulaşım araçlarını ekonomik olarak kullanmalarını öngören Genç Kart projesi için 11-22 yaş arasında olan gençler, 1 adet fotoğraf, Düzce’de oturduklarına dair ikametgah ve kimlik fotokopileri ile başvuru yapabilecekler.
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