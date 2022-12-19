Gençlere dijital iletişim becerileri anlatıldı

Düzce Üniversitesi, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği “Genç Kariyer Akademisi” etkinliklerinde gençleri dijital iletişim konusunda bilgilendirdi.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı’nda görevli Öğretim Görevlisi Nurgül Soydaş’ın bilgi ve deneyimlerini anlattığı seminerde; dijitalde dikkatli iletişim kurmanın önemi, dijital iletişim, dijital iletişim yönetimi, dijital beden dili ve dijital iletişimsizlik başlıklarını içeren “Dijital İletişim Becerileri” anlatıldı.

Yoğun bir katılım ve ilginin olduğu seminerde katılımcılar; keyifli ve faydalı bir seminer olduğunu ifade ederek, tekrarını arzu ettiklerini dile getirdiler.

Program, Gençlik Merkezi Şube Müdürü Samet İnce’nin hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.