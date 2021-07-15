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Gençlerden anlamlı ziyaret

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Şehitliğe gitti.

DÜZCE 15.07.2021, 17:27
Gençlerden anlamlı ziyaret
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi gönüllü gençleri Şehitliğe gitti.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’nın da katıldığı şehitlik programına gönüllü gençlerle katılım sağlayan Gençlik Merkezi, program sonu şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakarak dualar etti. Program sonunda hain 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Merkezinde görevi başında iken hainlerin saldırısıyla şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın kabrini ziyaret etti.

Gençler şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın da kabrine karanfil bırakarak dualar etti.
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