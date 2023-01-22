Gençler zinde kalmak için yürüyüşte buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce’de her hafta düzenlenen "Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor" projesi çerçevesinde gençler yürüyüş etkinliğinde buluştu. 10 kilometrelik parkurda yürüyen gençler, doğa ile iç içe bir gün geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor projesi, spor yapmayı seven çok sayıda genci bir araya getiriyor. Her hafta farklı bir bölgede gerçekleştirilen projenin son durağı Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’nın da katıldığı yürüyüş etkinliğinde çok sayıda genç hazır bulundu. 10 kilometrelik parkurda yürüyen gençler, doğa ile iç içe saatler geçirdi.