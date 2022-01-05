Gençler huzurevinin bahçesini temizledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Cahit Zarifoğlu Erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler Bahçeşehir bölgesinde bulunan Neriman Çilingir Huzurevinin bahçesinde temizlik çalışması yaptı.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim görerek konaklama ihtiyaçlarını Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Cahit Zarifoğlu Erkek öğrenci yurdunda yapan öğrenciler çeşitli konularda sosyal sorumluluk projeleri oluşturmaya başladı. Bu projelerden en dikkat çekeni ise Huzurevlerinde çevre temizliği oldu. Öğrenciler Neriman Çilingir Huzurevi’ni ilk olarak ziyaret ederek yaşlılar ile bir araya geldi. Öğrenciler daha sonra Huzurevi bahçesinde temizlik yaparak dikkat çekti.