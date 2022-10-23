Gençler gitar çalmayı öğreniyor

DÜZCE (İHA) – Akçakoca İlçe Gençlik Merkezi, "Enstrüman Çalmayan Kalmasın" projesi çerçevesinde başlattığı kurslara bir yenisini daha ekledi. Eğitimlerin başladığı gitar kursuna özellikle öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Akçakoca Gençlik Merkezi yeni bir çalışma başlattı. İlçede, "Enstrüman Çalmayan Kalmasın" projesi çerçevesinde gitar eğitimleri başlatıldı. Öğrenciler de kursa ilgi gösterdi. Öğrencilerin istekleri doğrultusunda gitar kursunun yanı sıra, bağlama, keman, piyano gibi kursların da ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi.