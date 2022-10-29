Gençler Cumhuriyet kampında buluştu

Düzce’de gençlere yönelik Cumhuriyet kampı gerçekleştirildi. Kampta dev Türk bayrağı açıldı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 99. yıldönümü sebebi ile gençlere yönelik çadır kampı düzenlendi. Akçakoca’da deniz kıyısında gerçekleştirilen kampta çadırlar Ay yıldız şeklinde düzenlendi. 60 genç 2 gün boyunca deniz kıyısında sportif faaliyetlerde bulunurken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda dev Türk bayrağı açıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, son gün kampa katılarak gençlerle bir araya geldi.