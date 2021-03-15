Genç Memur-Sen üyeleri İstiklal Marşı yılında broşür dağıttı

Sen Düzce Şubesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı dolayısı ile Düzce sokaklarında İstiklal Marşı broşürleri dağıttı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak ilan edilmesine karar verilmesinin ardından Genç Memur-Sen Düzce Şubesi, Düzce sokaklarında istiklal marşı broşürleri dağıttı. İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı nedeni ile Mehmet Akif Ersoy’un ilk yazdığı İstiklal Marşı ile birlikte dağıtılan broşürlerde ayrıca, İstiklal Marşı’nın tarihçesi de yer aldı. Dağıtım ile ilgili açıklamalarda bulunan Genç Memur-Sen Düzce il Temsilcisi Bilal Kurt: “ 2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan edilmesinde emek veren kişi ve kurumlara teşekkürlerimizi iletirken, millet iradesinin tecelligahı olan, Türkiye Büyük Millet Meclisimize de İstiklal Marşımızın şanına yakışır bir nitelikte birlik içerisinde vermiş oldukları karardan dolayı saygılarımızı arz ediyoruz. Türkiye’nin en büyük sivil gençlik hareketi olarak; İstiklal Marşımız gibi kutlu bir mirasa sahip çıkmanın idrakiyle; gerektiğinde tereddüt etmeden canımızı ortaya koyarak, milletimizin ve vatanımızın birlik ve beraberliğini daim kılmak için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 100. Yılını kutladığımız İstiklal Marşımızın, milletimize ilham olacağı nice asırlar geçirmesini diliyor, böylesine anlamlı bir konu ile, bir asır sonra bir arada olmamıza vesile olan Kur’an Şairi olarak da bildiğimiz, İstiklal Marşımızın Şairi, Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz. “Allah bu Millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyerek vatandaşlarımızı İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.