Genç kızlara bilgisayar eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda öğrencilerin eğitim hayatına destek verilmesi amacı ile bilgisayar kursları verilmeye devam ediliyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Necla Pekolcay Kız Öğrenci yurdu ve Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilere çeşitli eğitim desteği verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda belirlenen çalışmalar kapsamında yurt öğrencilerine ortak açılan bilgisayar kursu dersleri verilmeye başlandı. Gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine kurslarla destekler verilirken, çeşitli kurslarla öğrencilerin eğitim hayatına destek verilmesi için çalışmalar devam edecek.