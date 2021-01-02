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Genç Kızılay Gönüllüleri ihtiyaç sahiplerine destek oldu
Kızılay Düzce Genç Gönüllüleri, Covid-19 pandemi süreci nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine destekleri devam ediyor.
DÜZCE 02.01.2021, 21:45
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Kızılay Düzce Genç Gönüllüleri, Covid-19 pandemi süreci nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine destekleri devam ediyor.Evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, hijyen seti kolisi, ekmek gibi temel ihtiyaç malzemeleri dağıtımı Kızılay Düzce Genç Gönüllüler Kızılay görevlileri ile birlikte dağıtımları gerçekleştirdi.
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