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Genç Kızılay çocukları sevindirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Genç Kızılay Gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları sevindirdiler.

DÜZCE 24.04.2021, 14:45
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Genç Kızılay çocukları sevindirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Genç Kızılay Gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları sevindirdiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Düzce Genç Kızılay Gönüllüleri geleceğimiz olan çocukların bayramında onları yalnız bırakmadık. Çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladılar.
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