Geliri depremzedelere gidecek

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Anıtpark Meydanı’nda hayır panayırı organize etti. İlçe belediyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinliğin gelirleri depremzedelere gönderilecek

Düzce Belediyesi, Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin organizesiyle başlatılan hayır panayırı Anıtpark Meydanı’nda başladı. İlçe belediyeleri ile STK temsilcilerinin katkı sağladığı etkinlikte Çocuk Üniversitesi kursiyerlerinin katıldığı derslerde yaptıkları el emekleri depremzedeler için satılıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü standında da vatandaşların depremzedeler için yapmak istediği ayni bağışlar kabul ediliyor.

Düzce Belediyesi’nin desteklediği ve etkinlikte satışı yapılan tüm ürünlerin gelirinin depremzedelere bağışlanacak.