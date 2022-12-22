Geleneksel Türk sanatları konuşuldu

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak, “Geleneksel Türk Sanatları üzerine Söyleşi & Workshop” etkinliği ile katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlikte; Minyatür, Tezhip, Hat, Ebru, Madeni Eşya ve Kuyumculuk gibi konular üzerine örnek eserler sergileyerek bilgiler veren Doç. Dr. Parlak, katılımcılarla birlikte geleneksel yöntemlerle murakka yapımı da gerçekleştirdi.