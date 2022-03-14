Geleneği yaşatıyor

DÜZCE (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülke genelinde yok olmaya yüz tutmuş meslekleri ayakta tutmaya çalışan vatandaşlara ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı’ unvanı verdi. Düzce’de de sepet ustası Recep Erbay, mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Düzce’de sepet örme ustası olan Recep Erbay’ı, ‘Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı’ olarak belirledi. Yok olmaya yüz tutan sepet örme işini elinden geldiğince sürdürmeye çalışan Recep Erbay’da, mesleğini sürdürmeye devam edenler arasında olunca, Vali Cevdet Atay tarafından ziyaret edildi. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcı olan Erbay’ın çalışmalarını inceleyen Atay, sepet örmenin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi aldı.