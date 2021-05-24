Gelecek için dijitalleşmenin önemine vurgu yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün hayata geçirdiği “Dijitalleşme ve Pandemi Sürecinde Sosyal Bilimler Panelleri” kapsamında bu hafta “Sürdürülebilir Gastronomi ve Dijital Gelecek” konusu ele alındı.

Çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım Yıldırım, Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Suavi Ahıpaşaoğlu, Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Yılmaz ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Altınel bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Panelin açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer Akbaş, pandemi sürecinde düzenlenen panellere katkı sunan tüm katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür ederek, programın yararlı geçmesi temennisinde bulundu. Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra panelin ilk sunumunu yapan Doç. Dr. Meral Yılmaz, gastronominin sürdürülebilirliğinden bahsederken sadece süslü bir tabağın masaya konulmasının düşünülmemesi gerektiğini vurguladı. Gastronominin üretimden tabağa gelinceye kadar geçen işlemlerin düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Meral Yılmaz, sağlıklı ürünlerin tüketilmesi için topraktan, tabağa kadar olan tüm sürecin belirli bir standartlarda olmasına vurgu yaptı.

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Suavi Ahıpaşaoğlu ise yaptığı sunumda; gastronomi turizminin önemine değinerek, tüketicilerin daha çok sağlıklı doğal ürünlere ilgi gösterdiğini söyledi. Gıda ürünlerinde sürdürülebilir kaliteyi sağlamak gerektiğini dile getiren Ahıpaşaoğlu, tarım ve hayvancılık uygulamalarının sağlıklı bir sürdürülebilirlik yakalamak için önemli olduğunu ifade etti. Hayvanların otlak olarak kullandığı meraların, tarım üretimi için kiralanmasının yanlış olduğunu katılımcılarla paylaşan misafir konuşmacı, süt üretimi için besi hayvancılığının değil mera hayvancılığının yapılmasının daha sağlıklı olduğunu söyledi. Gastronominin sanatla ilişkili olduğuna da vurgu yapan Prof. Dr. Halit Suavi Ahıpaşaoğlu, bu mesleği yapacak kişilere; müzik, resim ve heykel sanatlarını dikkatte alarak çalışmalarına başlamalarını tavsiye etti. Prof. Dr. Halit Suavi Ahıpaşaoğlu’nun sunumundan sonra bilgi ve deneyimlerini aktaran Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Altınel, turizmde dijitalleşme sürecine değindi. Turizmde dijitalleşmenin pandemi sürecinden önce 2000’li yılların başında başladığını ifade eden Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Altınel, dijitalleşmenin müşterilere yönelik hizmetlerdeki kalite oranını artırdığını ve kişisel ihtiyaçlara göre sunumların hazırlanmaya başlandığını dile getirdi. Dijitalleşmenin maliyeti de azalttığını söyleyen Altınel, sektörde tercih edilen dijital uygulamalarının kuşaklar arası iletişimi de güçlendireceğinin altını çizdi.

Panelin moderatörlüğünü ve son sunumunu yapan Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım Yıldırım, Endüstri 4.0 ile turizmde dijitalleşme ilişkisine değindi. Dijitalleşmeyi kısaca, “Her şeyin, her şeyle bağlantısı…” şeklinde tanımlayan Yıldırım, dijitalleşmenin; eğlenceden, sağlığa, turizmden eğitime, yemek sektöründen sanayi üretimine kadar hayatın her alanında olduğunun altını çizdi. Dijitale odaklanılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yıldırım Yıldırım, “Bulduğunuz iş fikri size değil müşteriye fayda sağlasın. Kötü fikirler üretmekten korkmayın, çünkü en mükemmel fikirlere en aptal ve en işe yaramaz fikirlerden yola çıkılarak ulaşılır. Dijitali yakından tanıyın. Bununla ilgili bolca kaynak okuyun. Hemen şimdi bu panel biter bitmez aksiyon alın” diyerek sözlerini sonlandırdı.