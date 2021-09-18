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Geleceğin sanatçılarına ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, geleceğin sanatçılarını yetiştiren Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

DÜZCE 18.09.2021, 11:06
Geleceğin sanatçılarına ziyaret

DÜZCE (İHA) – Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, geleceğin sanatçılarını yetiştiren Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Geleceğin sanatçılarını yetiştiren Düzce Güzel Sanatlar Lisesi’ni, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ziyaret etti. Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler ile sınıflarında bir araya gelerek, öğrencilerin kullanacağı ortak alanları ve sınıfları inceleyen Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu. Öğrenciler, Kırbaç’a mini bir müzik dinletisi yaptı. Kırbaç, okul yöneticilerinden ve sınıf öğretmenlerinden, eğitim öğretim faaliyetleri ve okul binasının fiziki durumu hakkında bilgi aldı.

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